Ein Mann mit „Offensivgeist“ : Bayern München denkt an Trainer Pochettino

München Bei der Trainersuche von Bayern München gerät Mauricio Pochettino plötzlich in den Fokus. Der Argentinier könnte im Winter übernehmen.

Die Entlassung von Mauricio Pochettino bei Tottenham Hotspur hat plötzlich wieder Bewegung in die Trainersuche des FC Bayern gebracht. Die Vorbereitung für das Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf am Samstag (15. 30 Uhr/Sky) leitet zwar wie von den Bossen versprochen Hansi Flick, der Assistent des geschassten Niko Kovac soll bis zur Winterpause bleiben. Doch mit dem Trainingslager in Katar im Januar könnte Pochettino übernehmen.

Die Bayern schätzen den 47-Jährigen sehr. Pochettino habe aus den Spurs einen "Farbfleck in dieser Fußballwelt" gemacht, lobte Rummenigge den Coach vor dem fulminanten 7:2 der Münchner bei Tottenham im Oktober in der Champions League. "Pochettino ist ein Mann, der ähnlich wie wir auf Ballbesitz, auf Offensivgeist spielt und sich nicht defensiv groß um den Gegner kümmert", führte der Bayern-Boss aus, "das ist bei uns eigentlich auch der Fall."

Dass Pochettino kein Deutsch spricht, dürfte kein Hinderungsgrund sein. Dieses Kriterium soll nach dem Abschied des langjährigen Patrons Uli Hoeneß in der Prioritätenliste nach unten gerutscht sein. Fachlich ist Pochettino über jeden Zweifel erhaben. Sein Stil ist ebenso flexibel wie modern. Zudem gilt er als Förderer der Jugend und Spielerversteher. Als sein Aus in Tottenham öffentlich wurde, bedankten sich Top-Stars wie WM-Torschützenkönig Harry Kane oder Heung-Min Son überschwänglich bei ihm.

"Er hat es in Tottenham über Jahre top gemacht", sagte der Münchner Nationalspieler Joshua Kimmich und lobte Pochettino als "Top-Trainer". Als solcher ist er allerdings auch anderswo gefragt. In Spanien wird über eine Rückkehr in seine einstige Wahlheimat spekuliert, in der er für Espanyol Barcelona als Profi und Trainer tätig war. Real Madrid gilt perspektivisch als interessiert, einen Wechsel zum FC Barcelona schloss Pochettino, der ein Haus in der katalanischen Metropole besitzt, wegen seiner Vergangenheit beim Stadtrivalen 2017 aus.