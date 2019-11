Jose Mourinho hat alles gewonnen, was man gewinnen kann. Immer wieder wurde er im Laufe seiner Karriere daher mit dem Trainerjob beim FC Bayern in Verbindung gebracht. Nach seinem insgesamt glücklosen Engagement bei Manchester United sind seine Aktien jedoch gesunken, der Lockruf der Bundesliga gewinnt dadurch an Attraktivität. Zuletzt wurde dem BVB gesteigertes Interesse an Mourinho als möglichem Nachfolger für Lucien Favre nachgesagt. Die Bayern könnten aber wohl jeden Konkurrenten ausstechen, wenn sie denn auf Mourinhos Defensivfußball in Kauf nehmen möchten.