Angreifer lobt Bayern-Trainer : Lewandowski spricht sich für Verbleib von Flick aus

München Wird Interimstrainer Hansi Flick dauerhaft Bayern-Trainer? Robert Lewandowski lobt die Arbeit des 54-Jährigen. Der Torjäger spricht sich für eine weitere Zusammenarbeit aus.

Bayern-Star Robert Lewandowski hat seinem Trainer Hansi Flick ein gutes Zeugnis ausgestellt. Die Kommunikation mit den Spielern sei ehrlich und direkt, sagte der Torjäger der „Sport Bild“. „Das haben die Spieler sofort gemerkt. Aber er arbeitet auch taktisch gut. Ich will nicht sagen, dass nun alles super ist. Aber er hat in den wenigen Tagen einen sehr guten Job gemacht“, sagte der polnische Nationalspieler in dem Interview.

Der 31-Jährige deutete in dem Interview auch an, dass er seinen kleinen Leistenbruch in der Winterpause operieren lasse. „Damit ich kein Spiel verpasse“, begründete der Stürmer. Die Bayern bestreiten ihr letztes Bundesligaspiel vor Weihnachten am 21. Dezember gegen den VfL Wolfsburg. Das erste Punktspiel im neuen Jahr ist die Partie in Berlin gegen Hertha BSC am 19. Januar. Lewandowski rechnet mit einer zehntägigen Pause nach dem Eingriff. Inwiefern er das Trainingslager in Katar Anfang Januar bestreiten kann, ist offen.