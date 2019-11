Emotionales Ende einer Ära : Hoeneß kämpft beim Abschied mit den Tränen

München Uli Hoeneß erlebt einen Abschiedsabend mit großen Emotionen. Ein letztes Mal tritt der 67-Jährige als Präsident des FC Bayern vor die Mitgliederversammlung. Bei seiner letzten großen Rede gibt er seinen Erben einen Auftrag mit.

Uli Hoeneß hatte noch gar nicht zu reden begonnen, da saß dem scheidenden Präsidenten von Bayern München schon ein Kloß im Hals. Als er um 19.01 Uhr seinen Platz am Rednerpult in der Münchner Olympiahalle einnahm, bedachten ihn 6091 Mitglieder mit Standing Ovations. Fast vier Minuten hielt ihr Applaus an, sie feierten ihren "Uli" mit Sprechchören als "besten Mann", Hoeneß unterdrückte seine Tränen nur mit größter Mühe.