Trainersuche geht weiter : Beförderung von Flick verschafft dem FC Bayern Zeit

München Hansi Flick wird nicht nur in Düsseldorf als Cheftrainer auf der Bayern-Bank sitzen, sondern bis Weihnachten - „mindestens“. Der neue Präsident beauftragt den Vorstand, „in Ruhe den richtigen Trainer“ zu suchen.

Flicks Bis-auf-Weiteres-Status wurde neu definiert. „Wir haben entschieden, dass bis auf Weiteres mindestens bis Weihnachten heißt und möglicherweise darüber hinaus“, verkündete Rummenigge auf der Jahreshauptversammlung am Freitagabend. Flick vernahm die Worte in der ersten Reihe sitzend neben Sportdirektor Hasan Salihamidzic.

Es war eine logische Ankündigung, da große Lösungen für eine dauerhafte Kovac-Nachfolge kurzfristig nicht zu realisieren sind. Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt: Sogar eine spektakuläre Rückholaktion von Pep Guardiola steht im Raum. Der neue Präsident Herbert Hainer bezeichnete den bei Manchester City beschäftigten Katalanen nach seiner Wahl als „super Trainer“. Der Auftrag des Hoeneß-Nachfolgers erging aber an die operative Führung: „Das ist eine ganz klare Aufgabe des Vorstands. Der hat vom Aufsichtsrat den Auftrag bekommen, in aller Ruhe den richtigen Trainer zu suchen.“

Guardiola tauchte sogar plötzlich auf der Versammlung auf - in einem Videoeinspieler. „Du bist jetzt schon eine Legende in diesem Club. Dein Pep. Uli. Servus“, sprach Guardiola. Hoeneß hatte den Spanier 2013 nach München gelotst. Angesprochen auf Guardiola verordnete sich Hoeneß als Ex-Präsident Zurückhaltung: „Vor drei Tagen hätte ich die Frage vielleicht noch beantwortet. Jetzt werde ich so etwas überhaupt nicht beantworten. Ich fühle mich nicht autorisiert, in der Position, die ich jetzt habe, solche Gedanken zu artikulieren.“