Hradecky-Patzer und Zentimeter-Abseits : Bayer 04 startet mit Niederlage in die Champions League

Foto: dpa/Bruno Fahy 14 Bilder Brügge - Bayer 04: die Bilder des Spiels

Brügge Bayer 04 Leverkusen hat zum Auftakt in die Champions League mit 0:1 beim FC Brügge verloren. Das Tor fiel nach einem groben Fehler von Lukas Hradecky, zudem verhinderte eine minimale Abseitsstellung den Ausgleich.

An Selbstvertrauen hat es Robert Andrich nie gemangelt. Als der Profi vor wenigen Jahren noch für den SV Wehen-Wiesbaden in der Dritten Liga kickte, glaubte er fest daran, eines Tages auf der ganz großen Fußballbühne zu stehen. „Ich habe vor fünf oder sechs Jahren gesagt: Wenn ich 27 bin, spiele ich Champions League“, betonte Andrich unlängst. Über die Stationen 1. FC Heidenheim und Union Berlin landete der gebürtige Potsdamer schließlich bei Bayer Leverkusen. Und nun, im Alter von 27 Jahren, feierte er mit dem Werksklub sein Debüt in der Königsklasse. Zum Einstand setzte es für ihn und die Rheinländer allerdings eine 0:1 (0:1)-Niederlage beim FC Brügge.

Sein Trainer Gerardo Seoane hatte die Startelf der kriselnden Leverkusener im Vergleich zur 2:3-Niederlage am vergangenen Wochenende gegen Freiburg auf vier Positionen verändert. Für Edmond Tapsoba, Exequiel Palacios, Kerem Demirbay und Daley Sinkgraven durften Piero Hincapie, Mitchel Bakker, Charles Aránguiz sowie Chelsea-Leihgabe Callum Hudson-Odoi beginnen.

In der Anfangsphase überließ Leverkusen Brügge zunächst den Ball, verbuchte im Gegenzug aber die erste Offensivaktion der Partie. Der Versuch aus der Distanz von Moussa Diaby war für Schlussmann Simon Mignolet aber leichte Beute (9.). Die Werkself ließ die Hausherren kommen und lauerte auf Umschaltmomente. Nach 27 Minuten prüfte Diaby den Torhüter der Belgier dann erneut. Dieses Mal musste sich Mignolet schon strecken, um den Ball noch an den Pfosten zu lenken.

Bayer hatte die besseren Gelegenheiten, das Tor aber gelang wie so häufig in dieser Saison dem Gegner. Abakar Sylla sorgte nach einem Eckball per Kopf für das 1:0 (42.) – unter starker Mithilfe von Bayers Torwart Lukas Hradecky, der mit dem Ball in der Hand hinter die Torlinie fiel.

Nach dem Seitenwechsel bot sich den Zuschauern im Jan-Breydel-Stadion dann ein verändertes Bild: Mit der Führung im Rücken ließ Brügge den Gast nun etwas mehr Raum. Die Werkself hingegen wagte sich nun mehr, in den Aktionen mangelte es aber zu häufig an Präzision. Mal kam der letzte Pass nicht an, mal agierten die Profis aus Leverkusen zu zögerlich im Abschluss.

Seoane reagierte und brachte Mitte der zweiten Halbzeit in Kerem Demirbay und Adam Hlozek zwei frische Offensivkräfte. In der Schlussphase jubelten die 1259 mitgereisten Leverkusener Fans dann über den vermeintlichen Ausgleich durch Patrik Schick (72.). Da Jonathan Tah bei der Flanke jedoch im Abseits stand, nahm der Unparteiische den Treffer zurück. In den TV-Bildern war zu sehen, dass lediglich Tahs Zeh den Ausgleich verhindert hatte. In den letzten Minuten drängte Leverkusen aus das 1:1, doch Brügge verteidigte leidenschaftlich und brachte den Sieg ins Ziel.

