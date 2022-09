Champions League kompakt : Lewandowski-Show in Barcelona – Liverpool kommt unter die Räder

Robert Lewandowski (mitte) traf dreifach. Foto: dpa/Joan Monfort

Düsseldorf Der FC Barcelona kannte keine Gnade mit Viktoria Pilsen, Robert Lewandowski traf dabei dreifach. Der FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp verlor dagegen deutlich in Neapel, während Ajax Amsterdam seine Siegesserie fortsetzte.

Fehlstart für Jürgen Klopp und seinen FC Liverpool, historischer Dreierpack und Auftaktsieg für Robert Lewandowski und den FC Barcelona: Der Trainer und der Torjäger, die lange die Fußball-Bundesliga prägten, erlebten am ersten Spieltag der Champions League die Extreme. Klopps Reds gingen bei der SSC Neapel mit 1:4 (0:3) unter, Barca siegte dank des Weltfußballers 5:1 (3:1) gegen Viktoria Pilsen.

Der niederländische Rekordmeister Ajax Amsterdam hat seine Siegesserie auch in der Königsklasse fort. Nach fünf Erfolgen in der Eredivisie startete das Team des ehemaligen Hoffenheimer Trainers Alfred Schreuder mit einem 4:0 (3:0) gegen die Glasgow Rangers in die Gruppenphase. Atletico Madrid besiegte den FC Porto nach einer dramatischen Schlussphase mit drei Toren in der Nachspielzeit 2:1 (0:0), Tottenham Hotspur siegte durch ein Doppelpack von Richarlison 2:0 (0:0) gegen Olympique Marseille.

Klopp sah eine ganz schwache erste Halbzeit seiner Mannschaft im Stadion Diego Armando Maradona - und konnte von Glück reden, dass der Rückstand zur Pause nur 0:3 betrug. Piotr Zielinski verwandelte einen Handelfmeter (5.), und Frank Anguissa (31.) und der eingewechselte Giovanni Simeone (44.) erhöhten auf 3:0 für Napoli.

Aber Victor Osimhen verschoss einen Foulelfmeter nach Videobeweis (18.), und Virgil van Dijk rettete für den bereits geschlagenen Torhüter Alisson nach einem Schuss von Chwitscha Kwarazchelia auf der Linie (28.). Nach dem Seitenwechsel traf Zielinski erneut (47.), Luis Diaz (49.) verhinderte die höchste Liverpool-Niederlage in der Europapokalgeschichte.

Im Camp Nou war Lewandowski zunächst Zuschauer, als Franck Kessie Barca in Führung brachte (13.). Dann schlug der Ex-Münchner selbst dreifach zu (34./45.+3/67.): Mit seinem sechsten, siebten und achten Pflichtspieltor der Saison schraubte der Pole seine Champions-League-Bilanz auf 89 Treffer in 107 Spielen. Lewandowski ist der erste Spieler in der Königsklasse, der für drei Klubs Dreierpacks erzielte - nach Dortmund und Bayern jetzt auch für Barcelona. Zudem traf Ferran Torres (71.).

In Amsterdam brachten Edson Alvarez (17.), Steven Berghuis (32.) und Mohammed Kudus (34.) den Champions-League-Sieger von 1995 schon vor der Pause deutlich in Führung. Steven Bergwijn (80.) legte in der Schlussphase nach.

