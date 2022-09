SC Freiburg im Check : Breisgauer haben ihre Form konserviert

Ritsu Doan (l.) ist der zweitkostspieligste Transfer in der Klubhistorie des SC Freiburg. Foto: dpa/Uli Deck

Leverkusen Der SC Freiburg knüpft bislang nahtlos an die Leistungen der Vorsaison an. Die Sommerverpflichtungen des Teams aus dem Breisgau haben voll eingeschlagen.

Die Mannschaft Die Badener haben in Nationalverteidiger Nico Schlotterbeck, der sich für 20 Millionen Euro Borussia Dortmund angeschlossen hat, nur einen echten Stammspieler verloren. Nicht mehr dabei sind zudem die Offensivkräfte Ermedin Demirovic (FC Augsburg) und Janik Haberer (1. FC Union Berlin). Die Abgänge hat der SCF gut aufgefangen und sich unter anderem mit dem österreichischen Sturmtank Michael Gregoritsch (FC Augsburg) verstärkt. Zudem gab Freiburg rund acht Millionen Euro aus, um sich die Dienste des aus seiner Zeit in Bielefeld bekannten Außenstürmers Ritsu Doan (PSV Eindhoven) zu sichern. Aus der 2. Liga kam mit Daniel-Kofi Kyereh (FC St. Pauli/4,5 Millionen Euro) ein weiterer Offensivspieler, darüber hinaus schloss sich Talent Merlin Röhl von Drittligist FC Ingolstadt (2,9 Millionen Euro) dem SCF an. Der Schlotterbeck-Abgang wird durch Rückkehrer Matthias Ginter (ablösefrei aus Gladbach) kompensiert. Gegen Bayer wird auch Sechser Maximilian Eggestein nach seinem Handgelenkbruch wieder einsteigen.