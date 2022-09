Prognose vor dem Start : So schneiden BVB, Bayer, Bayern und Co. in der Champions League ab

Analyse Düsseldorf Erstmals starten fünf deutsche Vertreter in der Champions League. Die Situation in den Klubs vor dem Auftakt in dieser Woche könnte unterschiedlicher nicht sein. Wir wagen eine Prognose, wie weit es für das Quintett gehen kann.

In der Champions League spielen Union Berlin und Borussia Mönchengladbach nicht mit. Vielleicht freut das die Bayern, die gegen diese Bundesliga-Konkurrenten zuletzt Federn ließen und nach großen Schützenfesten zu Saisonbeginn zweimal 1:1 spielten. Der deutsche Meister aus München muss in der Meisterklasse das berühmte Schüppchen drauflegen – vor allem in Fragen der berühmten Effektivität. Am Dienstag startet die Champions League mit fünf Teilnehmern aus der Bundesliga.

Die deutschen Chancen in der Champions League

Gruppe B, Bayer Leverkusen Das Werksteam hat den Bundesliga-Start in den Sand gesetzt und in fünf Spielen magere drei Punkte erbeutet. Die „Klarheit hat gefehlt“, stellte Trainer Gerardo Seoane nach dem 2:3 gegen die Freiburger Himmelsstürmer fest. Das sollte sich schnell ändern, denn am Mittwoch geht es zu Club Brügge. Beim Außenseiter der Gruppe sollte schon ein Sieg her, denn leichter wird es nicht. Der FC Porto und Atlético Madrid stellen zwar keine unüberwindlichen Hürden dar, aber Bayer muss sein fußballerisches Potenzial ausschöpfen und darf dabei die Defensive nicht vergessen wie zuletzt in der Liga.

Prognose Wenn Leverkusen die Form findet und nur dann, ist die nächste Runde drin.

Gruppe C, Bayern München „Das war ja klar“, sagte der einstige Torwart-Titan Oliver Kahn, als der FC Barcelona zugelost wurde. Das Treffen der Altmeister hat schon Tradition. Der Moment, in dem Barca den großen Schrecken für die Münchner einstweilen verlor, ist dabei genau zu datieren. Am 23. April 2013 jagte der spätere Triple-Gewinner Bayern die Katalanen und ihren Weltstar Lionel Messi mit 4:0 aus dem Stadion in Fröttmaning. Zuletzt war es nicht mal mehr ein Spiel auf der viel bemühten Augenhöhe. In der vergangenen Saison gewannen die Münchner die Gruppenspiele gegen Barcelona jeweils mit 3:0. Aber Barca hat mit allen finanziellen Tricks mächtig aufgerüstet – unter anderem durch die Verpflichtung der nun ehemaligen bayerischen Tormaschine Robert Lewandowski. Der Pole macht in Katalonien weiter, wo er in München aufgehört hat. Er schießt auch mit 34 Jahren Tore wie ein junger Fußballgott. Barcelona ist neben Inter Mailand, das in der Liga schwächelt, der stärkste Gegner. Viktoria Pilsen ist der kleine Klub der großen Gruppe B.

Prognose Bayern München erreicht die nächste Runde.

Gruppe D, Eintracht Frankfurt Die Festspiele in Europa gehen weiter. Der Europa League-Sieger nimmt viel Euphorie mit in die Champions League, und er hat sich in der Bundesliga nach Anlaufproblemen stabilisiert. Beim 4:0 gegen Leipzig zeigte das Team von Trainer Oliver Glasner seine Qualitäten. Vor allem der Bundesliga-Heimkehrer Mario Götze überzeugte mit seinem klugen Spiel. „Ich bin fit, ich bin glücklich“, erklärte der einstige Nationalspieler. Er lobte das Frankfurter „Gesamtpaket“ aus Teamleistung, innerer Überzeugung und Unterstützung von außen. Darauf setzt der Champions League-Neuling in den Spielen gegen Sporting Lissabon, Tottenham Hotspur und Olympique Marseille.

Prognose In Bestform kann das „Gesamtpaket“ Frankfurt die nächste Runde erreichen.

Gruppe F, RB Leipzig Der Pokalsieger steckt in einer Schaffenskrise – deutlich zu erkennen beim 0:4 in Frankfurt. „Das war nichts“, nörgelte Coach Domenico Tedesco, „wir haben komplett die Basics vermissen lassen.“ Das, so urteilte er streng, liege an der „Mentalität“. Viel ärger kann eine Bestandsaufnahme nicht ausfallen. Von Vorfreude auf die Spiele in der europäischen Meisterklasse ist deshalb keine Rede. „Die Champions League kannst du nur genießen, wenn es in der Liga läuft“, betonte Tedesco. Und da läuft es eben nicht. Dennoch muss sich Leipzig nur vor Titelverteidiger Real Madrid fürchten, Celtic Glasgow und Schachtar Donezk sind sicher nicht besser.

Prognose Wenn Leipzig den Auftakt gegen Donezk gewinnt, schafft es den Einzug in die nächste Runde.

Gruppe G, Borussia Dortmund Auch in Dortmund könnten sie die alte Scheibe „Hello again“ von Howard Carpendale auf den Plattenspieler legen – wenn sie so was noch haben, sonst kann das bestimmt gestreamt werden. Nur ein paar Wochen nach dem Abschied von Erling Haaland gibt es in der Champions League ein Wiedersehen mit der norwegischen Wuchtbrumme. Haaland macht gerade bei Manchester City genau das, was er zuvor in Salzburg und Dortmund getan hat: Er schießt alle Rekorde in Grund und Boden. Nach sechs Spielen in England hat er schon zehn Treffer auf dem Konto. Witzbolde erwarten, dass er sich Europas Torjägerkrone schon im Winter vor der WM geholt haben könnte. ManCity ist zweifellos durch die Verwertungsstation Haaland noch besser geworden und ein echter Titelfavorit. Borussia Dortmund findet langsam zu sich selbst und hat beim 1:0 gegen die TSG Hoffenheim zumindest die beste erste Hälfte der Saison gespielt. Der FC Sevilla hat sich in der Liga einen krachenden Fehlstart erlaubt, der FC Kopenhagen ist der Außenseiter.