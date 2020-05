Bremen im Gegnercheck : Werder braucht ein Wunder

Leverkusen Am Montag empfängt Werder Bremen Bayer Leverkusen zum Abschluss des 26. Spieltags. Die abstiegsbedrohten Hanseaten müssen dabei auf den gelbgesperrten Davy Klaassen und den verletzten Routinier Claudio Pizarro verzichten.

Die Mannschaft Werder Bremen hofft auf einen Aufschwung nach der Unterbrechung. Im Winter gab es zuletzt nur einen Sieg im DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund (3:2), in der Bundesliga hagelte es dagegen sechs Niederlagen und ein Unentschieden. Es kann also nur besser werden, zumal Trainer Florian Kohfeldt seine Mannschaft gerade bei der Fitness deutlich verbessert sieht. Kurzfristig fehlen wird dem Tabellenvorletzten nur Linksverteidiger Ludwig Augustinsson, der an Muskelproblemen leidet, sowie Stürmer-Oldie Claudio Pizarro. Seine Muskelverletzung im Oberschenkel ist besonders bitter, denn für den 41-Jährigen läuft die letzte Saison als aktiver Spieler. Gut möglich, dass er sein letztes Bundesligaspiel bereits bestritten hat. Mittelfeldspieler Davy Klaassen ist zudem gelbgesperrt und darf nicht ran. Länger klar war auch, dass es für den ehemaligen Leverkusener Ömer Toprak nicht reichen wird. Der Verteidiger stand zuletzt zwar wieder auf dem Trainingsplatz, dürfte nach einer Syndesmoseverletzung aber noch nicht wieder spielfähig sein. Gleiches gilt für zwei weitere Langzeitverletzte: Mittelfeldspieler Kevin Möhwald (Knie-Operation) und Stürmer Niclas Füllkrug (Kreuzbandriss) werden noch einige Zeit fehlen.