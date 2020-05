1. Bundesliga : Bayers Fußballerinnen treiben Kaderplanung voran

Leverkusens Neuverpflichtung Sylwia Matysik klatscht nach einem WM-Qualifikationsspiel 2018 gegen die Schweiz mit den Fans der polnischen Frauenfußball-Nationalmannschaft ab. Foto: imago/Newspix/MARCIN PIRGA / CYFRASPORT/

Leverkusen Der Frauenfußball-Erstligist aus Leverkusen verpflichtet die polnische Nationalspielerin Sylwia Matysik und verlängert mit einem Trio – ganz zur Freude von Bayer-Trainer Achim Feifel.

Am morgigen Samstag ist der große Tag. Wenn alles gut läuft, kann Coach Achim Feifel dann erstmals seit Beginn der Corona-Zwangspause wieder zum Training in voller Teamstärke bitten. Aber nicht nur bei der Vorbereitung auf die Fortsetzung des Spielbetriebs machen Bayers Bundesliga-Fußballerinnen Fortschritte. Auch bei der Personalplanung für die kommende Spielzeit kommen sie voran. Die polnische Nationalspielerin Sylwia Matysik von Meister Gornik Leczna wechselt an den Rhein. Und die frühere deutsche Auswahlspielerin Isabel Kerschowski hat ebenso wie ihre Teamkolleginnen Henrike Sahlmann und Juliane Wirtz ihren bis Sommer gültigen Vertrag verlängert.

Matysik bringt eine gute Mischung mit. Mit 22 Jahren bringt sie nach Einschätzung von Feifel beste Entwicklungsmöglichkeiten mit, verfügt aber schon über internationale Erfahrung. Die Liste der Erfolge ist beeindruckend: Vier Meisterschaften und ein Pokalsieg in ihrem Heimatland, vier Teilnahmen an der Champions League, dazu der Gewinn der U17-Europameisterschaft mit dem polnischen Nachwuchs 2013 stehen bisher zu Buche. Die zentrale Mittelfeldspielerin, die seit 2018 A-Nationalspielerin ist, bringt eine Menge mit. Freuen dürfen sich die Fans der Leverkusenerinnen auf einen Zugang, der – so Feifel– ebenso kampf- wie laufstark ist und viel Athletik mitbringt.

Info Diese Spiele stehen für Bayers Frauen noch aus Auswärts TSG Hoffenheim, FF USV Jena, VfL Wolfsburg Heim 1. FFC Turbine Potsdam, 1. FC Köln, MSV Duisburg Pokal TSG Hoffenheim (Viertelfinale, Heim)

Neben vielversprechenden Neuen setzt Bayer natürlich auch auf die Fortsetung der Zusammenarbeit mit Spielerinnen, die ihre Fähigkeiten bereits unterm Bayer-Kreuz unter Beweis gestellt haben. Das trifft auf Isabel Kerschowski gleich doppelt zu. Schon in ihrer ersten Dienstzeit am Rhein von 2012 bis 2014 gehörte die inzwischen 32-Jährige zu den Leistungsträgerinnen. Diesem Anspruch wird sie auch seit der Rückkehr 2018 gerecht – jedenfalls dann, wenn sie spielen kann. Mehr als ein Jahr war „Isi“ nach einem Kreuzbandriss zum Zuschauen gezwungen, erwies sich aber zuletzt als Anführerin in jeglicher Hinsicht. „Ich fühle mich hier sehr wohl, und mein Körper signalisiert mir, dass ich nach meiner langwierigen Verletzung wieder fit bin“, betont sie. „Große Erfahrung, Dynamik und Siegermentalität“ machen Kerschowski aus Feifels Sicht, die auf den Außenpositionen sehr variabel einsetzbar ist, zu „einem wichtigen für die Entwicklung unserer Mannschaft“.

Eine mindestens ebenso spannende Personalie ist Juliane Wirtz – und das nicht nur, weil ihr Wechsel vom 1. FC Köln 2018 sicher geholfen bei der Verpflichtung ihres jüngeren Bruders Florian geholfen hat. Der gehört bis Saisonende fest zum Bundesliga-Kader der Werkself, seine 18-jährige Schwester ist da schon einen Schritt weiter. In 32 Pflichtspiel-Einsätzen für die Bayer-Frauen hat sich die U19-Nationalspielerin durch kontinuierliche Verbesserung nicht nur zur Stammspielerin, sondern längst auch zur Leistungsträgerin gemausert. Ein Ende der erfreulichen Entwicklung ist noch nicht in Sicht. „Wir sind von ihrem Potenzial total überzeugt und freuen uns auf zwei weitere Jahre mit ihr“, betont Feifel.