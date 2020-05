Jonathan Tah betont vor Neustart : „Das ganze Land schaut auf uns“

Leverkusen Der Innenverteidiger von Bayer 04 Leverkusen spricht im Vorfeld der Partie in Bremen über Geisterspiele sowie das Hygienekonzept der Deutschen Fußball-Liga. „Wir müssen die Situation akzeptieren, wie sie ist“, sagt er.

Wenn die Werkself nach rund neun Wochen Zwangspause am Montag (20.30 Uhr) in Bremen ihr erstes Pflichtspiel bestreitet, wird es eine Rückkehr auf den Rasen mit vielen Neuerungen. Zuschauer werden nicht im Stadion sein, Coach Peter Bosz darf statt bisher drei nun bis zu fünf Spieler einwechseln und beim Torjubel sind Umarmungen ab sofort tabu. Auch Bayers Nationalspieler Jonathan Tah ist sich bewusst, dass es eine Fortsetzung des Spielbetriebs unter außergewöhnlichen Umständen wird. „Niemand von uns hat je zuvor so etwas erlebt. Wir versuchen, das so positiv wie möglich zu gestalten und müssen die Situation akzeptieren, wie sie ist“, sagte er am Donnerstag in einer virtuellen Medienrunde.