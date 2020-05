Vor dem Spiel in Bremen : Peter Bosz ist auf dem Weg zum Start-Hattrick

Zuversichtlich: Bayers Coach Peter Bosz Foto: dpa/Andreas Gora

Leverkusen Bayer Leverkusens Trainer Peter Bosz bereitet sich derzeit mit der Werkself auf die Partie am Montag (20.30 Uhr) in Bremen vor. Die ersten Spiele nach der Sommer- und Wintervorbereitung konnten er und seine Profis für sich entscheiden. Nun soll der dritte Sieg nach längerer Pause her.

Dass Bayer 04 in den zurückliegenden Trainingslagern zumeist gut gearbeitet hat, zeigt die Bilanz der vergangenen drei Jahre. Von den Teams, die durchgehend in der Bundesliga spielten, sammelten nur München (2,5), Dortmund (2,08) und Leipzig (1,71) im Schnitt mehr Punkte in den jeweils ersten vier Partien nach Sommer- und Winterpause als der Werksklub (1,63). In dieser Spielzeit kam Leverkusen mit zwei Siegen gegen das Schlusslicht Paderborn am 1. und 18. Spieltag (3:2 und 4:1) ebenfalls gut aus den Startlöchern. Fehlstart – Fehlanzeige. Am Montag (20.30 Uhr) können Trainer Peter Bosz und seine Mannschaft den Start-Hattrick nach rund neuneinhalb Wochen Zwangspause mit einem Erfolgserlebnis in Bremen nun perfekt machen.

Seit dieser Woche bereitet sich die Werkself intensiv auf die Partie an der Weser vor. Testspiele dürfen allerdings nur teamintern ausgetragen werden. Bei der Wahl seiner Startformation für den Neustart muss Bosz also auf die vor der Zwangspause gezeigten Leistungen sowie Trainingseindrücke vertrauen. Innenverteidiger Jonathan Tah versicherte zuletzt, dass seit dem Bekanntwerden des Starttermins für die Rückkehr der Bundesliga auch der Fokus bei den Profis wieder da sei. „Auch wenn die Fans leider fehlen werden, bleiben unsere Ziele dieselben wie vor der Spielpause“, sagte der deutsche Nationalspieler.

