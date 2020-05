Mehr Mitsprache für Profis : Hradecky zeigt Verständnis für Subotic

Leverkusen Bayer Leverkusens Torhüter Lukas Hradecky zeigt Verständnis für Profis wie Neven Subotic, die sich mit Blick auf den Bundesliga-Neustart mehr Mitsprache gewünscht haben. Er sagt: „Entscheidungen müssen getroffen werden – aber am besten von allen zusammen.“

Es gibt sie noch, die Fußballprofis mit einer klaren Meinung, die Entscheidungen hinterfragen, Position beziehen. Union Berlins Verteidiger Neven Subotic gehört zweifelsfrei dazu. Der 31-Jährige äußerte sich zuletzt mit Blick auf den Liga-Neustart am Wochenende kritisch und klagte unter anderem über fehlende Mitsprache-Möglichkeiten für sich und seine Berufskollegen in der Corona-Krise. Jetzt bekommt er Unterstützung von Bayers Torhüter Lukas Hradecky.

Quarantäne-Trainingslager in Wermelskirchen : Vier Spieler aus der U19 verstärken den Kader der Werkself

Auf die Frage, ob er die Kritik und die Sorgen des Berliners sowie einiger weiterer Profis nachvollziehen könne, antwortete der Finne: „Auf jeden Fall.“ Dass die Deutsche Fußball-Liga (DFL) die Entscheidung, wann und wie der Ball wieder rollt, den Spielern abgenommen habe, sei zwar auch gut, aber: „Vorab jemanden zu fragen, wäre nicht schlecht gewesen. Da haben die Jungs schon recht. Natürlich ist es für alle eine schwierige Situation und Entscheidungen müssen getroffen werden – aber am besten von allen zusammen.“

Zu Null In dieser Spielzeit hat bislang nur Münchens Manuel Neuer (10) öfter zu Null gespielt als Lukas Hradecky (8). Weitere Keeper mit bislang acht Partien ohne Gegentor: Roman Bürki (BVB) und Peter Gulácsi (Leipzig).

Am Montagabend ist Hradecky gemeinsam mit 26 weiteren Bayer-Profis, dem Trainer- und Betreuerstab sowie der Klubführung in das durch die DFL vorgeschriebene einwöchige Quarantäne-Trainingslager nach Wermelskirchen gefahren. Zum Training, das nach wie vor an der BayArena stattfindet, pendelt die Mannschaft täglich mit dem Bus. Ablenkung gibt es im Hotel „Große Ledder“ zur Genüge, viele Teamkollegen hätten zudem ihre Spielekonsolen mitgebracht, erläutert Hradecky.