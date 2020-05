Fußprobleme beim Kapitän : Lars Bender verpasst den Neustart

Leverkusens Lars Bender muss auf sein Comeback warten. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Leverkusen Der Kapitän von Bayer 04 hat sich im Training am rechten Fuß verletzt und fällt für das erste Spiel der Werkself am Montagabend (20.30 Uhr) in Bremen aus. Noch ist unklar, wie lange Peter Bosz auf den 31-Jährigen verzichten muss.

Das Pech bleibt Lars Bender auch in dieser Saison treu. Wie der Werksklub am Sonntagmittag mitteilte, hat sich der Kapitän von Bayer 04 bereits vor einer Woche am rechten Fuß verletzt. Die erste Partie der Leverkusener nach dem Liga-Neustart am Montag (20.30 Uhr/Dazn) in Bremen wird der 31-Jährige somit verpassen. „Wir hoffen, dass es nicht zu lange dauert“, sagte Trainer Peter Bosz. „Sein Ausfall tut ihm und der Mannschaft weh.“

In der Hinrunde verpasste der dienstälteste Bayer-Profi bereits mehrere Partien wegen eines Faserrisses im Oberschenkel. Ein im Europa-League-Spiel gegen Porto erlittener Faszienriss im Oberschenkel warf den Kapitän dann kurz vor der coronabedingten Zwangspause erneut zurück. An der Weser sollte er nun eigentlich ins Team zurückkehren, doch jetzt machen Probleme im Fuß dieses Vorhaben zunichte. Neben ihm wird auch Kevin Volland nicht zur Verfügung stehen. Der Angreifer arbeitet nach seinem Syndesmoseriss weiter an seiner Rückkehr, war zuletzt aber auch noch nicht im Qurantäne-Trainingslager in Wermelskirchen dabei.

Info So könnte die Werkself in Bremen spielen Tor Hradecky Abwehr Weiser, Tapsoba, S. Bender, Sinkgraven Mittelfeld Aránguiz, Amiri, Bellarabi, Havertz, Diaby Sturm Alario

Bayers Trainer Peter Bosz wird sich also Gedanken machen müssen, welche Startelf er nach der neunwöchigen Zwangspause ins Rennen schickt. Der Niederländer gab zu, „einige Fragezeichen“ im Kopf zu haben. Sowohl beim eigenen als auch beim gegnerischen Team lasse sich Form und Kondition nicht einschätzen. „Was bedeutet das für das Spiel? Wir hatten zwei Monate lang kein Test- und auch kein Bundesliga-Spiel. Es ist vieles anders“, sagte der 56-Jährige.

Um weiter an den am ersten Wochenende nach dem Neustart erfolgreichen Gladbachern dranzubleiben sowie bis auf einen Zähler an den Vierten RB Leipzig heranzurücken, sind drei Punkte beim Vorletzten aber auch ungeachtet der Form Pflicht. „Ich weiß ganz genau, was meine Mannschaft kann. Ich kenne ihr Potenzial“, betonte Bosz. Er erwartet ein von Coach Florian Kohfeldt defensiv eingestelltes Team aus Bremen.