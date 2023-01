Bayer schlägt Kopenhagen Wirtz ragt bei Generalprobe der Werkself heraus

Wenn die 90 Minuten am Sonntag gegen den FC Kopenhagen eines gezeigt haben, dann, dass Trainer Xabi Alonso und seine Profis noch viel Arbeit vor sich haben. Beim 1:0 (0:0) gegen den aktuellen Dritten der dänischen Liga bot die Werkself eine Woche vor dem Wiederbeginn des Ligabetriebs in Gladbach überwiegend zähe Kost. Im Spiel nach vorne präsentierten sich die Rheinländer vor den 8096 Zuschauern in der BayArena erschreckend harm- und ideenlos – mit einer Ausnahme: Florian Wirtz.