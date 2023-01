1:0 gegen Zürich in Linea Fortuna besiegt Grasshoppers im zweiten Testspiel

Cheftrainer Daniel Thioune hat sich mit seinem Team eine etwas konkretere Zielsetzung vorgenommen. Der zweite Test im Wintertrainingslager gegen den Schweizer Vertreter Grasshopper Zürich hat schon eine ganz gute Vorstellung davon gebracht, was der 48-Jährige in der Rückrunde der Zweiten umsetzen lassen will. Nach zwei Mal 60 Minuten verließ Fortuna mit 1:0 als Sieger den Platz. Kein Ausrufezeichen nach der 1:5-Pleite zum Auftakt der Trainingswoche gegen Borussia Dortmund, aber auch kein Rückschritt.