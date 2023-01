1:0 gegen Grasshoppers Um diesen Profi bangt Fortuna nach dem Testspielsieg

„Ich weiß noch gar nicht, was mit ihm ist“, sagte Thioune. „Ich habe auch nur die Szene gesehen. Müssen wir mal abwarten, was da genau passiert ist.“ Baah hatte in den vergangenen Tagen wieder etwas Anschluss an die Gruppe gefunden. Besonders die Zusammenarbeit mit „Integrationsbeauftragten“ Klarer tut ihm sichtlich gut. Der Rückschlag würde zur Unzeit kommen. Die Diagnose wird wohl erst in Deutschland erfolgen.