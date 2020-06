1. FC Saarbrücken im Gegnercheck : Ein Elfmeter-Held und ein Aufstiegsgarant warten auf Bayer 04

Leverkusen Das letzte Pflichtspiel hat der Regionalliga-Meister und künftige Drittligist 1. FC Saarbrücken vor fast drei Monaten absolviert. Die Form der Pokalhelden wie zum Beispiel Torwart Daniel Batz ist daher ungewiss.

Die Mannschaft Saarbrückens Trainer Lukas Kwasniok hat vor dem Spiel in Völklingen keine personellen Sorgen, er kann sich frei aus seinem Viertligakader bedienen. Zum wohl bekanntesten Gesicht dieser so bemerkenswerten Saarbrücker Pokalsaison entwickelte sich Torhüter und Elfmeter-Held Daniel Batz. Mit Kapitän Manuel Zeitz befindet sich zudem eine Identifikationsfigur im Team, er gilt als Anführer der Mannschaft. Der frühere Bundesligaprofi Christopher Schorch hat sogar eine Vergangenheit beim spanischen Topklub Real Madrid. Der Innenverteidiger spielte von 2007 bis 2009 in der zweiten Mannschaft der Königlichen. Damals hatte Bernd Schuster das A-Team trainiert, Schorch kam aber nie zu einem Einsatz in der 1. Mannschaft. Kaum eine Rolle bei den bisherigen Pokalerfolgen spielte der von Verletzungen geplagte Stürmer Sebastian Jacob, der in der Liga mit 17 Toren aus 19 Spielen aber ein Garant für den Drittliga-Aufstieg war.

Die Form 94 Tage ist das bisher letzte Pflichtspiel der Saarbrücker bereits her. 0:1 verlor die Mannschaft von Trainer Lukas Kwasniok in der Liga beim FCA Walldorf. In welcher Verfassung sich der Viertligist befindet, ist daher kaum zu beurteilen. Vor dem coronabedingten Abbruch der Regionalliga-Südwest Ende Mai (Abschlusstabelle nach Quotientenregelung berechnet) marschierte der FCS unbeeindruckt durch die Liga. Am 3. Spieltag übernahm er erstmals die Tabellenführung und gab seine Spitzenpositionen nicht mehr her. Im Pokal schaltete Saarbrücken Bayers rheinische Rivalen Fortuna Düsseldorf (Viertelfinale) und 1. FC Köln (2. Runde) aus, zudem scheiterten die Zweitligisten Jahn Regensburg (1. Runde) und Karlsruher SC (Achtelfinale) am FCS.