FC Bayern im Gegnercheck : Neuer, Lewandowski und Kimmich kommen in Top-Form zu Bayer

Leverkusen Der nächste Gegner von Bayer Leverkusen, Spitzenreiter FC Bayern München, ist seit 19 Partien ungeschlagen. Allen voran Manuel Neuer, Joshua Kimmich und Robert Lewandowski sind in blendender Verfassung.

Die Mannschaft Trainer Hansi Flick kann wieder auf Thiago zurückgreifen, der Mittelfeldspieler hat seine muskulären Probleme überwunden und mischte unter der Woche wieder im Mannschaftstraining mit. Dass der 29-Jährige in Leverkusen von Beginn an aufläuft, ist aber eher unwahrscheinlich. Stattdessen dürfte Flick auf dem Weg zur achten Meisterschaft in Serie in der Zentrale weiter auf Joshua Kimmich und Leon Goretzka setzen. Rekordeinkauf Lucas Hernandez trainierte unter der Woche individuell, die Rekonvaleszenten Niklas Süle (Kreuzbandriss) und Philippe Coutinho (Sprunggelenksverletzung) fallen definitiv aus.