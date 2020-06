Fußball : VfB 03-Neuzugang spielte schon gegen Paris

Maximilian Wagener spielte 2014 im Trikot von Bayer Leverkusen in der Champions League gegen Lucas Moura von Paris St. Germain. Foto: dpa/FRANCK FIFE

Hilden Die Hildener verpflichten den gebürtigen Wülfrather Maximilan Wagener vom Oberliga-Konkurrenten SSVg Velbert. Der Mittelfeldmann hatte 2014 für Bayer 04 Leverkusen einen Einsatz in der Champions League.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Birgit Sicker

Zwei Wochen nach dem regulären Ende der Meisterschaft ist der Kader des VfB 03 für die neue Saison beileibe noch nicht komplett. Im Gegenteil: Mit Marvin Oberhoff steht nun der nächste Abgang der Hildener Mannschaft fest. Der Torhüter, der 2017 vom einstigen Oberliga-Konkurrenten Düsseldorfer SC 99 an die Hoffeldstraße kam und sich in den vergangenen beiden Jahren im Kampf um einen Stammplatz gegen Bastian Sube durchsetzte, wechselt nun ebenfalls zum Liga-Rivalen TVD Velbert und folgt damit Trainer Marc Bach. „Marvin hat sich in den zweieinhalb Jahren richtig stark entwickelt. Wir hätten sehr gerne mit ihm weitergemacht. Eigentlich hatte er bei uns auch schon zugesagt, möchte jetzt aber einen neuen Reiz setzen“, kommentiert Dennis Lichtenwimmer den späten Wechsel. Der Sportliche Leiter des VfB 03 ergänzt freimütig: „Wir sind enttäuscht, dass wir ihn nicht halten können und er zu einem Konkurrenten wechselt, denn er ist mit uns gewachsen, genauso wie Justin Härtel und Fabio di Gaetano.“

Durch Oberhoffs kurzfristigen Abschied geraten die Hildener in die Bredouille. Zwar steht mit Bastian Sube ein erfahrener Keeper im Kader, doch der 28-Jährige zog sich im Februar im Heimspiel gegen die Sportfreunde Baumberg einen Kreuzbandriss zu. Dabei hatte der Schlussmann noch Glück, dass die Operation trotz Corona-Pandemie Mitte März über die Bühne ging. An eine schnelle Rückkehr ist dennoch nicht zu denken. „Er wird frühestens zur Vorbereitung in der Winterpause wieder einsteigen“, glaubt Lichtenwimmer und sieht sich nun in der Pflicht, „für die Hinrunde einen Torwart zu verpflichten, der das Potential hat, Oberliga zu spielen“. Denn sonst lastet der Druck der Verantwortung auf dem 20-Jährigen Nachwuchskeeper Nick Perkuhn.

Info VfB 03: Ein Rückkehrer und zwei echte Neue Alt: Chefcoach Marc Bach, Co-Trainer Marvin Schneider und Stefan Jäger (alle TVD Velbert). Neu: Chefcoach Tim Schneider, Co-Trainer Henry Schmidt (beide VfB 03 Hilden II). Abgänge: Torhüter Marvin Oberhoff, Justin Härtel, Fabio di Gaetano (alle TVD Velbert), Oluwabori Falaye (Duisburg), Oliver Krizanovic (Leihe an MSV Düsseldorf), Erwin Mambasa (unbekannt), Serdar Ogün (unbekannt), Konstantinos Moulas (unbekannt). Geblieben: Torhüter Bastian Sube, Torhüter Nils Perkuhn, Pascal Weber, Selcuk Yavuz, Norwin Austrup, Nick Sangl, Len Heinson, Simon Metz, Patrick Percoco, Robin Müller, Talha Demir, Rainer Gagel, Timo Kunzl, Stefan Schaumburg, Fabian zur Linden, Nick Hellenkamp, Giovanni Spinella; erweiterter Kader: Joshua Schneider, Gianluca de Meo, Tim Tiefenthal. Neuzugänge: Maximilian Wagener (SSVg Velbert), Manuel Schulz (TSV Meerbusch), Tuncay Altuntas (Cronenberger SC).

Nicht mehr im Hildener Kader steht zudem Konstantinos Moulas, der erst im Winter 2019 nach Deutschland kam und nach einem halbjährigen Gastspiel beim SC West zum VfB 03 wechselte. Doch der Grieche vermochte vor allem im Spielaufbau nicht zu überzeugen, zudem will Lichtenwimmer noch einen Linksfuß für die Innenverteidigung holen. „Wir haben den Vertrag mit Konstantinos nicht verlängert, unterstützen ihn jetzt bei der Suche nach einem neuen Verein“, sagt der Sportliche Leiter des VfB 03. Ein Grund für Moulas’ Abschied ist wohl auch die Verpflichtung von Manuel Schulz für die Abwehrzentrale. Nach zwei Spielzeiten beim TSV Meerbusch ließ sich das Hildener Urgestein von einer Rückkehr überzeugen. „Er sieht sich selbst in der Verantwortung, beim VfB 03 den nahtlosen Übergang für die nächste Generation vorzubereiten“, erläutert Lichtenwimmer den Wechsel seines „besten Freundes“.

Mit dem Pfund von viel Erfahrung kann auch Maximilan Wagener wuchern. Der frühere U 19-Nationalspieler durchlief die Jugend von Bayer Leverkusen, spielte mit der B- und A-Jugend in der Bundesliga. Zu seinen sportlichen Höhepunkten zählt der zwölfminütige Auftritt in der Champions-League am 12. März 2014 im Achtelfinal-Rückspiel von Bayer Leverkusen bei Paris St. Germain, das mit 1:2 verloren ging. In den Jahren danach folgten Engagments bei den Drittligisten VfL Osnabrück und FSV Mainz 05 II sowie dem Regionalligisten SG Wattenscheid 09. In den letzten vier Saisons lief der gebürtige Wülfrather für die SSVg Velbert in der Oberliga auf. „Mit 25 Jahren ist er in einem perfekten Alter, variabel einsetzbar, torgefährlich und er macht sehr gute Laufwege“, erläutert Lichtenwimmer die Qualitäten des Neuen, der im Mittelfeld neben Talha Demir und Fabian zur Linden zur tragenden Säule werden soll.