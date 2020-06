Aufstieg nach Abbruch : Frauen von RB Leipzig künftig in der 2. Liga

Leipzig Die Frauen-Mannschaft von RB Leipzig spielt künftig in der 2. Bundesliga. Wegen des Abbruchs der dritten Liga dürfen die Leipzigerinnen als Tabellenführer aufsteigen. Sie hatten zehn Punkte Vorsprung auf ihre Verfolgerinnen.

Die Fußballerinnen von RB Leipzig steigen nach dem Abbruch der Saison als Tabellenführer der Regionalliga in die 2. Bundesliga auf. Das teilte der Verein am Sonntagabend mit. „Wir haben eine starke Saison gespielt und uns den Aufstieg verdient. Dafür haben wir in den letzten zwei Jahren ganz viel investiert. In der nächsten Saison wollen wir beweisen, dass wir zurecht in die 2. Liga gehören“, sagte Trainerin Katja Greulich.