Mini-Serie gegen den Rekordmeister : Werkself visiert den „Bayern-Hattrick“ an

Leverkusen Mit einem Sieg am Samstag gegen den FC Bayern München kann Peter Bosz etwas schaffen, das vor ihm noch keinem anderen Trainer von Bayer 04 Leverkusen gelungen ist – drei „Dreier“ in Serie gegen den Rekordmeister zu feiern. Kapitän Lars Bender fällt weiterhin verletzt aus.

Zwei Mal sah sich Peter Bosz seit seinem Amtsantritt unter dem Bayer-Kreuz mit dem FC Bayern München konfrontiert – beide Partien entschied die Werkself für sich. Anfang Februar 2019 verwandelte Leverkusen einen 0:1-Rückstand zur Pause in einen 3:1-Heimsieg. In der Hinrunde dieser Spielzeit fügten die Rheinländer dem Rekordmeister eine von bislang erst vier Saisonniederlagen zu. Mann des Spiels Ende November war Leon Bailey, der in der bayerischen Landeshauptstadt einen Doppelpack schnürte. Am Samstag (15.30 Uhr) soll nun der dritte Streich folgen. Und es wäre ein historischer – denn drei Liga-Siege in Serie gegen die Bayern hat die Werkself nie zuvor geschafft.