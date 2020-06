Mit 17 Jahren und 34 Tagen : Florian Wirtz schreibt Bundesliga-Geschichte

Leverkusen Der 17 Jahre alte Mittelfeldspieler von Bayer 04 hat sich beim 2:4 gegen Bayern München mit seinem ersten Tor für die Werkself einen Platz in den Geschichtsbüchern der Liga gesichert. Trainer Peter Bosz übt dennoch Kritik am Youngster.

Er ist drauf und dran, die Liste der Meilensteine in seiner Fußballerkarriere so schnell abzuarbeiten, wie kaum ein anderer Spieler vor ihm. Sein erstes Training bei den Profis von Bayer 04 absolvierte Florian Wirtz als 16-Jähriger im März. Im Mai bestritt er als jüngster je in der Werkself zum Einsatz gekommener Spieler sein Liga-Debüt. Nur wenige Wochen später folgte jetzt sein erstes Tor in der höchsten deutschen Spielklasse – und das auch noch gegen den dreifachen Welttorhüter Manuel Neuer. Von seinem Trainer Peter Bosz gab es im Anschluss dennoch kritische Worte.