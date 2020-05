Saarbrücken steigt in 3. Liga auf : Regionalliga Südwest bricht Saison ab

Köln Als zweite der vierten Ligen hat die Regionalliga Südwest ihre Saison wegen der Coronavirus-Pandemie abgebrochen. Trotzdem steht ein Aufsteiger in die 3. Liga fest. Absteiger wird es keine geben.

Die Saison in der Regionalliga Südwest wird abgebrochen, der DFB-Pokal-Halbfinalist 1. FC Saarbrücken steigt als Tabellenführer in die 3. Liga auf. "Wir gratulieren dem 1. FC Saarbrücken herzlich zum Aufstieg in die 3. Liga und wünschen uns von allen Vereinen weiterhin Verständnis für die von den Gremien getroffenen Entscheidungen", teilte die Regionalliga Südwest mit. Weiter hieß es in der Erklärung, dass keine Mannschaft aus der Liga absteigt, es jedoch vier Aufsteiger geben wird.