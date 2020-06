Kein Risiko, viel Flexibilität : Darum ist Wendells Vertragsverlängerung gut für Bayer 04

Leverkusen Der Brasilianer Wendell trägt bereits seit 2014 das Trikot von Bayer Leverkusen. Jetzt hat der Linksverteidiger seinen Vertrag vorzeitig um ein Jahr bis 2022 verlängert. Die Dauer des neuen Kontrakts spielt dem Werksklub in die Karten.

Sportdirektor Simon Rolfes begründete die Vertragsverlängerung mit der „elementaren Bedeutung“, die Wendell als Außenverteidiger auf dem Platz habe sowie der enormen Identifikation des Profis mit Bayer 04. „Wendell hat sich in seinen sechs Jahren in Leverkusen zu einem wesentlichen Faktor in unserem Kader entwickelt“, sagte Rolfes. „Sportlich und auch als Integrationsfigur ist er für uns sehr wichtig.“ Die Länge des neuen Kontrakts ist vor allem für den Werksklub von Vorteil: Bayer 04 bleibt flexibel, was die Besetzung des linken Außenverteidigers betrifft, kann die weitere Entwicklung Sinkgravens in Ruhe abwarten und verhindert zudem einen ablösefreien Abgang Wendells im kommenden Sommer.