Formel 1 : Vettel erneut nur von Verstappen geschlagen

Austin Red-Bull-Pilot Max Verstappen ist im Abschlusstraining zum Großen Preis der USA Bestzeit gefahren. Sebastian Vettel wird Zweiter. Teamkollege Charles Leclerc musste seinen Ferrari vorzeitig abstellen.

Bestzeit für Max Verstappen, positiver Trend bei Sebastian Vettel, Motorwechsel am Ferrari seines Teamkollegen Charles Leclerc: Während der viermalige Formel-1-Weltmeister Vettel im Abschlusstraining zum Großen Preis der USA in 1:33,523 Minuten der Zweitschnellste hinter Red-Bull-Star Verstappen (1:33,305) war, rollte der SF90H von Leclerc nach nicht einmal einer Runde wegen eines Öllecks aus.

Hamilton, der am Freitag noch die Bestzeit gesetzt hatte, gelang am Samstagmittag (Ortszeit) keine fehlerfreie Runde. Mit dem 34-Jährigen dürfte aber im weiteren Verlauf des Wochenendes noch zu rechnen sein: In den letzten drei Jahren holte er sich in Austin die Pole, fünf der sieben Rennen auf dem Circuit of the Americas gewann der Brite.