Formel 1 : Hamilton gewinnt in Mexiko – muss aber auf den Titel warten

Mexiko-Stadt Mexiko-Sieg, aber noch keine WM-Party: Lewis Hamilton muss mindestens noch eine Woche auf den Gewinn seiner sechsten Weltmeisterschaft warten. Sein Teamkollege Valtteri Bottas verhinderte den vorzeitigen Titelgewinn.

Hamilton reist nach seinem 83. Karrieresieg, der gleichbedeutend ist mit dem 100. Formel-1-Erfolg von Mercedes als Werksteam, mit einem Polster von 74 Punkten zu seinem Lieblingsrennen in Austin/Texas am kommenden Sonntag (20.10 Uhr MEZ/RTL und Sky). Ein achter Platz genügt dem Briten, um auf dem Circuit of the Americas seine sechste WM aus eigener Kraft zu sichern - und bis auf einen Titel an Rekordweltmeister Michael Schumacher heranzurücken.