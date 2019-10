Wegen Supertaifun "Hagibis" : Formel-1-Qualifying in Japan verschoben

Formel-1-Qualifying in Japan verschoben

Charles Leclerc im Ferrari vor dem berühmten Riesenrad an der Rennstrecke von Suzuka.

Suzuka Es war zu befürchten. Angesichts des nahenden Supertaifuns „Hagibis“ ist das Qualifying von Samstag auf Sonntag verschoben. Das Rennen findet am gleichen Tag statt.

Die Formel 1 hat auf die Gefahren des nahenden Supertaifuns "Hagibis" reagiert und weitreichende Änderungen am Großen Preis von Japan beschlossen. Das am Samstag um 8.00 Uhr MESZ angesetzte Qualifying zum 17. Saisonrennen wurde auf Sonntag (03.00 Uhr MESZ) verschoben, das dritte freie Training dagegen gänzlich gestrichen. Das Rennen am Sonntag (7.10 Uhr MESZ/RTL und Sky) soll wie geplant stattfinden. Je nach Verlauf des Unwetters sind weitere Anpassungen aber nicht ausgeschlossen.