Großer Preis von Suzuka : Vettel verpatzt Start – Mercedes holt Konstrukteurstitel

Der verpatzte Start: Valtteri Bottas fährt an Sebastian Vettel vorbei.

Suzuka Der Finne Valtteri Bottas hat das Formel-1-Rennen von Japan gewonnen. Der Mercedes-Pilot setzte sich beim Grand Prix in Suzuka vor Sebastian Vettel im Ferrari durch, der seinen Start trotz Pole Position verpatzte.

Fehlstarter Sebastian Vettel verlor die Führung nach wenigen Metern, Crash-Pilot Charles Leclerc ruinierte sich den Frontflügel und damit sein Rennen schon in der ersten Runde: Ferrari hat am Super-Sonntag in der Formel 1 die nächste selbstverschuldete Enttäuschung erlebt und dem großen Rivalen Mercedes beim Großen Preis von Japan den vorzeitigen Konstrukteurstitel auf dem Silbertablett serviert.