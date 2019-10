Formel 1 in Japan : Silberpfeile dominieren Training – Ferrari fährt hinterher

Formel 1 in Japan

Suzuka Die Mercedes-Piloten Valtteri Bottas und Lewis Hamilton haben den einzigen Trainingstag zum Formel-1-Rennen in Japan dominiert. Sebastian Vettel landete im Ferrari direkt hinter seinem Stallrivalen Charles Leclerc nur auf dem fünften Platz.

Sebastian Vettel kämpfte im Qualifying-Modus um eine letzte schnelle Runde, doch der Übermacht der Silberpfeile hatte der Ferrari-Star nichts entgegenzusetzen: Der viermalige Formel-1-Weltmeister hat beim Großen Preis von Japan in den letzten trockenen Stunden vor dem Eintreffen des Supertaifuns "Hagibis" einen womöglich richtungweisenden Rückschlag einstecken müssen.

Im wichtigen zweiten freien Training am Freitagmittag kam Vettel auf seiner Lieblingsstrecke in Suzuka nicht über den fünften Platz hinaus. Vettel (1:28,376 Minuten) war dabei nicht nur rund eine halbe Sekunde langsamer als das dominante Mercedes-Duo Valtteri Bottas und Lewis Hamilton, auch im Teamduell mit dem viertplatzierten Shootingstar Charles Leclerc hatte der Deutsche das Nachsehen.

Denn: Sollten auch am Sonntagmorgen Sicherheitsbedenken oder Sturmschäden die Zeitenjagd unmöglich machen, ist eine komplette Absage des Qualifyings eine Option. In diesem Fall würde das Ergebnis des zweiten Trainings über die Startaufstellung für das Rennen am Sonntag (07.10 Uhr MESZ/RTL und Sky) entscheiden - zum Nachteil von Ferrari. Eine Verlegung des Rennens auf Montag schloss der Automobil-Weltverband FIA aus.