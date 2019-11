Formel 1 : Alfa Romeo ist für Hülkenberg die letzte Option

Austin Alfa oder Ende: Für Formel-1-Pilot Nico Hülkenberg ist Alfa Romeo wohl die letzte Option auf ein Stammcockpit in der kommenden Saison. Einen Wechsel zu Williams schließt er aus.

"Wir haben schon ein paar Mal geredet. Jetzt warte ich ab, wie sie sich entscheiden", erklärte der Emmericher am Donnerstag am Rande des Großen Preises der USA (Sonntag, 20.10 Uhr MEZ/RTL und Sky).

Einen Wechsel zu Hinterbänkler Williams, bei dem er in seiner Debütsaison 2010 unter Vertrag gestanden hatte, schloss der 32-jährige Hülkenberg am Donnerstag in Austin/Texas aus: "Sie brauchen einen anderen Fahrer als mich."