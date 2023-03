Für den Start gerüstet Trainer Blank hofft auf noch unbekannte Play-off-Spieler

Wenn einer weiß, was ein Team in den Play-offs erwartet und wie man sich auf die Spiele vorbereitet, dann auch Boris Blank. 84 Play-off-Spiele in der DEL, dazu weitere 30 in Liga zwei und 14 in Liga 3 standen am Ende seiner Spieler-Karriere zu Buche. „Spielen, essen, schlafen. Alles andere müssen die Spieler beim Saisonhöhepunkt abhaken“, sagte der Trainer der Pinguine am Montag nach der vorletzten Übungseinheit vor dem Play-off-Start am Mittwoch (19.30 Uhr) in der Yayla-Arena gegen die Eislöwen Dresden.