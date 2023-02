4:2-Auswärtserfolg Müller führt die Pinguine zum Sieg

Neben dem verletzten Luca Trinkberger musste Cheftrainer Boris Blank auch Victor Knaub verzichten. Der Angreifer hatte sich am Freitag in der Begegnung gegen Bayreuth seine dritte große Strafe in dieser Saison eingehandelt und wurde deshalb von der Liga für ein Spiel gesperrt. Zusätzlich muss er eine Geldstrafe (120 Euro) zahlen. Für ihn rückte Oldie Eduard Lewandowski in den dritten Sturm zu Dennis Miller und Davies Koch. Ansonsten schickte Trainer Blank sein Team in der gleichen Aufstellung wie am Freitag aufs Eis. Weil Sergei Belov im Tor stand, blieb Kael Mouillierat erneut als überzähliger Kontingentspieler zu Hause.