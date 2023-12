Tatort Glockenspitz Handy-Verkauf: Opfer geschlagen und beraubt

Ein 18-Jähriger wollte am Donnerstag, 21. Dezember, an einen Interessenten zwei Mobiltelefone verkaufen, die er zuvor auf einer Online-Verkaufsplattform eingestellt hatte. Gegen 20 Uhr erschienen zwei Männer am Glockenspitz. Unvermittelt schlug das Duo dem jungen Mann ins Gesicht und flüchtete mitsamt der Beute zu einem grauen Opel Corsa, in dem noch eine dritte männliche Person saß. Sie flüchteten mit dem Auto in Richtung Berliner Straße. Der Geschädigte beschrieb die drei Männer wie folgt: Die erste Person ist 1,80 Meter groß und etwa 26 Jahre alt. Der Mann trug einen Vollbart, eine schwarze Jacke und eine blaue Hose. Der zweite Unbekannte ist 1,70 Meter groß und 22 bis 24 Jahre alt. Bekleidet war er ebenfalls mit einer schwarzen Jacke und einer beigefarbenen Jogginghose. Der Fahrer des Fluchtautos ist 1,60 Meter groß und 30 bis 32 Jahre alt. Hinweise an die Polizei, Ruf 02151-6340 oder unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de