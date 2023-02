5:4-Heimsieg Pinguine verhindern in Überzahl eine Blamage

Mit einem dicken blauen Auge kamen die Pinguine in ihrem vorletzten Heimspiel der DEL2-Hauptrunde davon. Beim 5:4-Erfolg über das Schlusslicht aus Bayreuth taten sich die Krefelder wie schon in den drei Duellen zuvor gegen die Tigers überaus schwer. Zum Glück funktionierte das Überzahlspiel, bei dem drei der fünf Treffer fielen. Das war besonders nach dem 2:4-Rückstand zu Beginn des zweiten Drittels entscheidend. Auch in Unterzahl gelang ein Treffer. Ansonsten boten die Hausherren eine insgesamt enttäuschende Leistung. Mann des Abends war zweifelsohne Neuzugang Odeen Tufto. Der amerikanische Stürmer war an allen fünf Treffern beteiligt. Aufgrund der Ergebnisse in den anderen Stadien war dieser Sieg enorm wichtig. Denn bei einer Niederlage wären die Pinguine auf Platz sieben abgerutscht.