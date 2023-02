Krefeld Pinguine Darum redet Marcel Müller nicht vom Aufstieg

Die Sektkorken knallten am Montag in der Geschäftsstelle der Krefeld Pinguine angesichts der direkten Play-off-Qualifikation sicher nicht. Aber eine gewisse Erleichterung dürfte dort zu spüren gewesen sein. Denn für die Vorbereitung auf die Play-offs bleibt den Mitarbeitern bei ihrer Premiere etwas Zeit. „Wenn wir in die Pre-Play-offs kommen, haben wir nur zwei Tage Zeit“, sagte Geschäftsstellenleiter Carsten Holderberg am vergangenen Donnerstag. Mit dem dritten Sechspunkte-Wochenende geht es jetzt nur noch darum, sich das Heimrecht im Viertelfinale zu sichern. Die Dresdner Eislöwen haben auf Platz vier noch drei Punkte Vorsprung und sind am letzten Hauptrundenspieltag an der Westparkstraße zu Gast.