Krefeld Pinguine Alexander Weiß ist heiß auf die Play-offs

Bis auf Verteidiger David Trinkberger und Stürmer Nikita Krymskiy werden am Mittwoch wohl alle Spieler zum Vorbereitungsstart auf die Play-offs erscheinen. Denn Torwart Matthias Bittner wird nach seiner kurzen Zwangspause wieder dabei sein. Trainer Blank rechnete am Sonntag nach dem Spiel nicht damit, dass ihm Hendrik Hane zur Verfügung stehen wird. Die DEG, die am Sonntag knapp einen Platz unter den Top-Sechs verpasst hat und ab Dienstag in den Pre-Play-offs (best-of-three) auf Frankfurt trifft, wird kaum auf Hane verzichten. Es sein denn, am Sonntag ist die Saison für die Düsseldorfer zu Ende. So werden wohl zunächst Sergei Belov und Matthias Bittner die Play-offs beginnen. Dann kann Blank auch weiter nur elf Stürmer aufbieten. Und das zum Leidwesen des Kanadiers Kael Mouillierat. „Das tut mir sehr leid für Kael. Aber einen anderen Kontingentspieler will ich nicht auf die Tribüne setzen“, sagt der Trainer.