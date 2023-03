Krefeld Pinguine Spannender Endspurt in der DEL2

Die Pinguine wollen mit dem Heimrecht in die Play-offs starten. Das können sie aus eigener Kraft nicht mehr schaffen. Dann müsste Dresden am Freitag im Heimspiel gegen Freiburg einen Punkt abgeben. „Erstmal schauen wir auf uns. Wir wollen natürlich unsere letzten beiden Spiele gewinnen und hoffen, dass wir uns damit noch das Heimrecht sichern können. Aber ob wir in den Play-offs gegen Kaufbeuren, Ravensburg oder Dresden spielen, ist mir egal. Wenn man sich einen Gegner wünscht, geht das meistens schief. Das habe ich als Spieler schon erlebt. Einen Wunschgegner habe ich nicht, das geht dann meistens in die Hose“, sagte Boris Blank am Donnerstag.