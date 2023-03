Mittwoch Play-off-Auftakt Krefeld Pinguine lassen sich nicht rumschubsen

Mit reichlich Play-off-Erfahrung (75 Spiele) ausgestattet ist Krefelds Galionsfigur Marcel Müller. Der 34-jährige Stürmer hat als Topscorer des Jahres der Liga auch gute Chancen, in dieser Saison zum zweiten Mal als Spieler des Monats gewählt zu werden. Wie wichtig er für die Pinguine ist, bewies er zuletzt beim Endspurt um Platz vier, als er in den letzten vier Punktspielen in zwei Sturmreihen auf dem Eis stand. Geschadet hat ihm das nicht, im Gegenteil. Je mehr Eiszeit er bekommt, umso glücklicher ist er. „Am Sonntag waren meine Beine schon müde. Aber jetzt sind Akkus wieder voll. Ich weiß auch, dass die Belastung in den Play-offs so nicht weitergeht. Das habe ich schon mit dem Trainer besprochen“, sagte Müller im RP-Gespräch.