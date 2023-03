7:4-Heimsieg Pinguine sichern sich das Heimrecht

Die Pinguine kamen im zweiten Drittel deutlich besser ins Spiel und blieben das auch. Es dauerte aber bis zur 33. Minute, ehe Tom-Eric Bappert mit einem Distanzschuss den verdienten Ausgleich erzielt. Sekunden später lief Zach Magwood auf Torwart Schwendener zu, scheiterte aber am Schlussmann. Die Gäste hatten bei Krefelder Überzahl die große Chance zur Führung. Aber Torwart Belov reagierte glänzend und riskierte dann beim Nachschuss noch Kopf und Kragen. Aber die Pinguine nutzten doch noch ihre Überzahl, als Kapitän Alex Weiß einen Schlagschuss von Boivin unhaltbar zum 4:3 abfälschte (37.). Das letzte Drittel begannen die Pinguine in Unterzahl, weil Dennis auf der Strafbank saß. Das nutzten die Gäste zum Ausgleichstreffer aus (42.). Aber nur zwei Minuten später brachte Victor Knaub die Schwarz-Gelben wieder in Führung. Die Pinguine bestätigten dann erneut, dass sie sich in Überzahl deutlich verbessert haben. Miller staubte im Slot ab (44.) und sorgte damit für das 6:4 (46.). Der Treffer wurde nach Videobeweis bestätigt. Odeen Tufto traf dann noch ins leere Tor.