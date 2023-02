Krefeld Pinguine Boris Blank feilt weiter am Überzahlspiel

Info

Trainer Boris Blank schaut sich am Dienstag das DEL-Spiel der Düsseldorfer EG gegen Schwenningen an und will am Rande der Partie mit Düsseldorfs Sportdirektor Niki Mondt über Einsatzmöglichkeiten von Torhüter Hendrik Hane in den Play-offs sprechen. Aufgrund der vielen Play-off-Spiele innerhalb kurzer Zeit wäre ein dritter guter Torwart wichtig. Co-Trainer Herbert Hohenberger ist am Dienstag beim Oberligaspiel zwischen dem KEV und Duisburg in der Rheinlandhalle.