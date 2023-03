6:1-Auswärtssieg Krefeld Pinguine kontern die Eisbären aus

Im letzten Auswärtsspiel der Hauptrunde in der DEL 2 siegten die Krefeld Pinguine am Freitag beim Liganeuling Eisbären Regensburg mit 6:1 (4:0, 2:0, 0:1). Weil die Eislöwen Dresden gegen Freiburg keinen Dreier holten, haben die Pinguine am Sonntag um 18.30 Uhr in der Yayla-Arena noch die Möglichkeit, mit einem Sieg nach 60 Minuten an Dresden vorbeizuziehen und sich das Heimrecht im Play-off-Viertelfinale zu sichern.