Zwischenfazit der Vorbereitung : „Es ist derzeit ein entspanntes arbeiten“

Krefeld Der Sportdirektor der Krefeld Pinguine ist mit dem Verlauf der Vorbereitung des DEL-Teams und der U23 sehr zufrieden.

Roos: Trainer und Mannschaft haben sich mit den Ergebnissen in Herne belohnt. In Regenburg hat die Mannschaft noch Lehrgeld bezahlt. Die Siege in Herne waren nicht gegen Laufkundschaft. Die Art und Weise, wie die Mannschaft die Siege eingefahren hat, war überzeugend. Mit vier Reihen, mit hohem Tempo und mit harten Forechecking. Ich glaube die Mannschaft wird in der Saison gegen Top-Teams besser aussehen, als gegen Mannschaften wo sie selber das Spiel machen muss. Die beiden Kontingentspieler füllen genau die Rolle aus, die wir ihnen zugedacht haben. Sie sind zwar selber noch Jung, helfen aber dem Team mit Ruhe und Erfahrung in Drucksituationen. Ich glaube das sie am Saisonende zu den Topscoren in unserem Team gehören. Besonders freue ich mich über Ennio Albrecht. Er hat nicht nur in Dresden im DEL-Team gut gehalten, sondern auch am Freitag gegen Halle ein sehr starkes Spiel gemacht. Das Torhüter Camp im Sommer in Kanada hat ihm sehr geholfen.