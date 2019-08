Turnierauftakt am Samstag gegen Bremerhaven : Pinguine: In Holland herzliches Wiedersehen mit Diego Hofland

Diego Hofland, hier vorne noch für die Pinguine im Einsatz, traf am Freitag in Heerenveen einige seiner Ex-Kollegen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Die Krefelder DEL-Mannschaft traf am Freitag beim Training in Heerenveen ihren ehemaligen Teamkollegen, der jetzt für Tillburg in der Oberliga spielt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Josef Hermanns

Die Krefeld Pinguine treffen am heutigen Samstag um 20.30 Uhr beim Turnier im niederländischen Heerenveen auf den Ligakonkurrenten Fischtown Pinguins Bremerhaven. Die Mannschaft von der Nordsee bereitet sich derzeit auf ihre vierte Saison in der Deutschen Eishockeyliga (DEL) vor. Bislang haben die Norddeutschen genau wie die Pinguine drei Testspiele absolviert. Gegen die Tschechen aus Chomutov wurde mit 4:3 gewonnen. Im Rahmen einer Gastspielreise nach Norwegen traf man zweimal auf Lillehammer. Die erste Partie wurde mit 5:2 gewonnen, im zweiten Spiel zogen die Pinguins mit 2:4 den Kürzeren.

Im Kader gab es im Sommer einige Veränderungen. Den dänischen Nationalverteidiger Nicolas Jensen zog es genau wie seinen Stürmerkollegen Chad Nehring zur Düsseldorfer EG. Chris Rumble und Mike Hoeffel wechselten zu den Iserlohn Roosters. Stürmer Rylan Schwartz spielt in der kommenden Saison für Nürnberg. Verteidiger Kevin Lavallee zog es zum 2. Ligisten Dresden, wo er in der vergangenen Woche gegen die Pinguine noch einen Treffer erzielte. Neu bei den Nordlichtern sind die beiden Verteidiger Stefan Espeland (Valerenga Oslo) und Stanislaw Dietz (Chomutov) sowie Angreifer Tomas Sykora aus dem polnischen Tychy. Die anderen Abgänge wollen die Pinguins mit drei jungen Spielern aus der DEL 2 kompensieren. Als Co-Trainer steht neben Chefcoach Thomas Popiesch der ehemalige Krefelder Trainer Martin Jiranek, der zuletzt in Nürnberg Manager und Trainer war, an der Bande. Die Bremerhavener können sich in Heerenveen wieder auf große Unterstützung ihrer Anhänger freuen, die eine Fan-Reise in die Niederlande organisiert haben.

so wollen sie spielen Rynnäs – Bruggisser/Noonan, Trivelatto/Ankert, Riefers/M. Schmitz – Besse/Pietta/Costello, Saponari/Hodgman/Welsh, Braun/Hospelt/Lagace, Postel/Kruminsch/Ewanyk.