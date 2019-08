Wiedersehen mit Bremerhaven beim Turnier in Holland : Pietta: Müssen weiter an der Taktik feilen

Philipp Kuhnekath, hier beim Testspiel gegen Frankfurt, verstärkt das U23-Team des KEV beim Turnier in Herne. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Für den Stürmer der Krefeld Pinguine ist das Turnier in Heerenveen auch eine gute Team-Building-Maßnahme. Cundari fällt weiter aus. Kuhnekath und Bappert spielen für die U23 des KEV beim Turnier in Herne.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Josef Hermanns

Die Krefeld Pinguine machten sich bereits am gestrigen Donnerstag auf dem Weg ins niederländische Heerenveen. Am Vormittag hatte die Auswahl von Trainer Brandon Reid noch eine Trainingseinheit auf dem Eis der Yayla-Arena absolviert. Gegen 13 Uhr aß die Mannschaft gemeinsam zu Mittag. Um 14 Uhr setzte sich der Team-Bus Richtung Niederlande in Bewegung. Nach dem Check-In im Teamhotel in Wolvega, einem Vorort von Heerenveen, stand am Abend ein Mannschaftsabend auf dem Programm. Die erste Trainingseinheit in den Niederlanden ist für den heutigen Freitag angesetzt. Deshalb reist Mannschaftsbetreuer Christian Mennigen mit dem Materialwagen auch erst am heutigen Freitag nach Heerenveen. Bevor es dann am Samstag um 20.30 Uhr gegen den Ligakonkurrenten Fischtown Pinguins Bremerhaven geht, bittet Cheftrainer Brandon Reid seine Schützlinge am Samstagvormittag nochmal für 40 Minuten aufs Eis.

Vor der Abfahrt nach Holland warf Pinguine Urgestein Daniel Pietta im RP-Gespräch einen Blick auf die Tage in Heerenveen: „Das Turnier war im vergangenen Jahr gut organisiert. Jetzt ist auch wieder eine Team-Building-Maßnahme dabei, dass tut uns auch gut. Wir sind noch in der Saisonvorbereitung, da haben die Ergebnisse nicht die oberste Priorität. Wichtig ist, dass wir weiter an der Taktik feilen. Fehler, die wir jetzt machen, kosten uns noch keine Punkte. Wir wollen natürlich trotzdem jedes Spiel gewinnen und durch einen Sieg gegen Bremerhaven ins Finale einziehen. In Dresden haben wir ja beide Spiele nach einem Rückstand noch gedreht, das war eine wichtige Erfahrung. Im Hinblick auf die Meisterschaftsspiele hilft uns jetzt ein Erfolg gegen Bremerhaven nicht. Wir haben auch viele neue Spieler im Kader, die wissen nicht, dass wir von zwölf Spielen elf verloren haben.“ Sein Teamkollege Philipp Riefers sagte: „Ich war ja im vergangenen Jahr beim Turnier auch schon dabei, das war eine schöne Erfahrung. Wir wissen, dass Bremerhaven hart auf den Körper und aggressiv spielt, darauf müssen wir uns einstellen. In der Vorbereitung ist es wichtig, dass wir am System arbeiten. Aber es wäre gut, wenn wir mal zeigen, dass wir auch gegen Bremerhaven gewinnen können.“

Info Für das Turnier gibt es Tickets nur online Wer sich die Spiele der Pinguine im niederländischen Heerenveen ansehen möchte, sollte sich unbedingt vorher mit Eintrittskarten eindecken. Vor Ort können keine Karten erworben werden. Bis Samstag können die Tickets aber noch online unter ticketpoint.nl gebucht werden. Es werden Einzelkarten und Tickets für beide Turniertage angeboten.

Gelingen soll das mit Torhüter Jussi Rynnäs, sechs Verteidigern und zwölf Stürmern. Nicht mit dabei sind neben dem Langzeitverletzten Martin Schymainski die angeschlagenen Dimitri Pätzold und Mark Cundari. Das Trio reiste allerdings mit dem Auto nach Nordfriesland, um den Mannschaftsabend nicht zu verpassen. Zurück nach Krefeld geht es am Samstag nach dem Spiel gegen Bremerhaven. Cundari und Pätzold gehen ab Dienstag wieder aufs Eis und stehen eventuell für den letzten Test gegen Köln zur Verfügung.