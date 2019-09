Zweiter Turniersieg innerhalb einer Woche : Pinguine beenden Niederlagenserie und gewinnen das Finale

Krefeld Beim Turnier in Heerenveen bezwangen die Krefelder Bremerhaven und Iserlohn. Riefers wurde vom Schlittschuh am Hals erwischt und fällt vorerst aus.

Als Torsten Ankert am Sonntagabend kurz nach 19 Uhr auf dem Eis der Thialf-Arena in Heerenveen die Silberschale des Siegers empor streckte, kannte der Jubel bei den gut 70 KEV-Fans keine Grenzen. Für sie hatte sich die Reise in die Niederlande gleich aus doppeltem Grunde gelohnt. Am Samstag hatten die Pinguine endlich die lange Niederlagenserie gegen Bremerhaven mit einem 3:2-Sieg über die Artgenossen von der Nordsee beendet. Im Finale dieses Vierer-Turniers bezwangen sie die Iserlohn Roosters mit 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) und beendeten damit auch ihre zweite Turnierteilnahme der Vorbereitung als Sieger. „Wir haben zwei gute Spiele gemacht. Heute waren wir etwas müde, deswegen haben es meine Spieler einfach gehalten“, sagte Trainer Brandon Reid vor der Rückreise nach Krefeld. Als Lohn für die beiden Erfolge gegen die DEL-Konkurrenten gönnt er seinen Schützlingen zwei freie Tage.

Beim Turnier-Auftakt am Samstag standen sich die Tilburg Trappers aus der Oberliga und die Iserlohn Roosters gegenüber. In einem typischen Sommer-Eishockey-Match hatte das DEL-Team beim 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)-Sieg mehr Mühe als erwartet. Um Klassen besser war dann das DEL-Duell zwischen Krefeld und Bremerhaven. Zwei Wochen vor dem DEL-Start entwickelte sich ein packendes Match mit vielen Torchancen. Aber die beiden Torhüter Tomas Pöpperle und Jussi Rynnäs präsentierten sich in einer tollen Frühform. Die Schwarz-Gelben waren bis zur 30. Minute spielerisch das bessere Team und führten zu diesem Zeitpunkt durch den Treffer von Kapitän Torsten Ankert (13.) verdient mit 1:0. In der 27. Minute stockte allen im Stadion der Atem, weil Philip Riefers bei einen Gedränge in der Ecke hinfiel und von einer Schlittschuhspitze am Hals erwischt wurde. Er stürmte in die Kabine und wurde dank der Hilfe des Bremerhavener Teamarztes versorgt und danach von Sportdirektor Matthias Roos ins nahegelegene Krankenhaus gebracht und dort genäht. Er konnte ins Hotel zurück und muss vorerst pausieren. „Philip hatte riesiges Glück. Die Wunde war so tief, ich konnte ihm in den Hals schauen. Bis zum DEL-Start dürfte er wieder fit sein. Ob es für die Partie am Freitag gegen Köln reicht, muss man abwarten“, sagte Roos.