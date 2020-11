Nach neun Monaten Pause : Neue DEL-Saison startet am 17. Dezember - Alle 14 Klubs dabei

Düsseldorf Mit allen 14 Klubs, aber mit einem stark veränderten Modus wird die Deutsche Eishockey Liga die Saison 2020/21 angehen. Das ist das Ergebnis einer Gesellschafterversammlung vom Donnerstag, nachdem alle Clubs die Voraussetzungen für eine Teilnahme geschaffen hatten.

Die Deutsche Eishockey Liga kehrt zurück. Nach mehr als neunmonatiger Zwangspause startet die DEL eine Woche vor Heiligabend doch noch in eine neue Spielzeit. Darauf einigten sich die 14 Klubs am Donnerstag, nachdem sie den Saisonstart wegen der Corona-Krise zuvor bereits zweimal verschoben hatten. Als Starttermin legte die Liga den 17. Dezember fest. Alle 14 Erstligisten werden teilnehmen.

Dass die DEL nach monatelanger Unsicherheit und vielen Zweifeln doch noch vor Weihnachten zurückkehrt, hatte sich in den vergangenen Tagen abgezeichnet. Die Liga wird ihren Meister 2021 nun in einem ungewohnten Modus mit einer Gruppeneinteilung in Nord und Süd küren. Anstatt 52 Hauptrundenspiele gibt es in diesem Winter nur 38, gespielt werden soll an mehreren Wochentagen. Auch Playoffs sind geplant. Auf einen Absteiger, den es ursprünglich erstmals in der kommenden Saison wieder geben sollte, wird verzichtet.