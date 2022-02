Fragen und Antworten : Was jetzt mit Nord Stream 2 passiert

Was jetzt mit Nord Stream 2 passiert

Das Verlegeschiff „Audacia“ des Offshore-Dienstleisters Allseas verlegt in der Ostsee vor der Insel Rügen Rohre für die Gaspipeline Nord Stream 2. (Archivfoto) Foto: dpa/Bernd Wüstneck

Berlin Die Bundesregierung hat wegen der Ukraine-Krise die Genehmigung für die Gaspipeline Nord Stream 2 auf Eis gelegt. Wie geht die Bundesregierung genau vor, welche Folgen kann dies für das Projekt und die Gasversorgung haben?

IST DIE ENTSCHEIDUNG EINE SANKTION GEGEN RUSSLAND?

So kann dies gedeutet werden, im engeren Sinne ist es aber keine. Sanktionen sind im Allgemeinen zumindest in Europa abgestimmt und unterliegen EU-Regeln. In diesem Fall aber handelt die Bundesregierung im Rahmen des nationalen Genehmigungsverfahrens für die Pipeline.