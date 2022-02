Streit in Restaurant : Vierjähriger schießt in den USA auf die Polizei

Salt Lake City Im Streit um eine Bestellung in einem Schnellrestaurant in Salt Lake City zückt ein 27-Jähriger eine Pistole. Als die Polizei hinzukommt, ist plötzlich sein Sohn mit der Waffe zugange.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In den USA hat ein Vierjähriger auf die Polizei geschossen. Die Beamten seien am Montag nach einem Streit des Vaters mit dem Personal eines Schnellrestaurants gerufen worden, hieß es in Gerichtsakten. Der Mann habe nicht kooperiert und aus dem Auto geholt werden müssen. Dabei habe einer der Beamten gesehen, wie eine Pistole aus dem Heckfenster gerichtet wurde. Er habe die Waffe instinktiv zur Seite geschlagen, so dass die Kugel ein Gebäude getroffen habe.

Die Beamtin Melody Cutler von der Polizei in Salt Lake City sagte, der Polizist sei leicht am Arm verletzt worden, habe seinen Kollegen aber noch zugerufen, dass es sich bei dem Schützen um ein Kind handle. Sie sei bis ins Mark erschüttert. „Ich kann sagen, dass jeder Beamte in unserem Team gestern sehr angefasst war„, sagte Cutler. „Zum Glück hat sich das nicht zu einer schrecklichen Tragödie ausgewachsen.“

Cutler sagte, ein Zeuge habe beobachtet, wie der Vater den Jungen angewiesen habe, die Waffe abzufeuern. Salt Lake County Sheriff Rosie Rivera sprach von einem traurigen Tag für die Strafverfolgungsbehörden und die Gemeinde. „Dass ein Erwachsener denkt, es sei in Ordnung, einen Vierjährigen zu ermutigen, eine Schusswaffe zu ziehen und auf die Polizei zu schießen, illustriert, wie außer Kontrolle die Kampagne gegen die Polizei geraten ist“, sagte sie.

Der Junge wurde zusammen mit einem dreijährigen Geschwisterkind die Obhut der Behörden genommen. Der 27-jährige Vater kam in Haft. Die Polizei verdächtigte ihn, den Jungen zu dem Schuss aufgefordert zu haben. Der Mann dagegen sagte, es sei nicht das erste Mal gewesen, dass sein Sohn mit der Waffe hantiert habe.

Der Vater hatte im Streit über seine Essensbestellung an einem Drive-in-Schalter des Schnellrestaurants seine Waffe auf das Abholfenster in Midvale im US-Staat Utah gerichtet und eine Korrektur seiner Bestellung gefordert, wie Cutler sagte. Mitarbeiter wiesen ihn an, sein Fahrzeug in einen Wartebereich zu steuern, während die Bestellung korrigiert werde - und riefen die Polizei. Der Festgenommene erklärte später, er könne sich an den Vorfall nicht erinnern. Ihm werden Kindesmissbrauch und Bedrohung vorgeworfen.

(zim/dpa)